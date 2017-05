Sono sempre benvenute iniziative come questa di Confartigianato ed E.L.F.I. (Ente Lombardo per la Formazione d’impresa; di seguito Elfi), che insieme hanno lanciato il nuovo portale online JobTalent, un unico punto di accesso sul web per trovare risorse da inserire in azienda, avviare percorsi di alternanza scuola/lavoro e contratti di apprendistato oppure facilitare l’apertura di una partita Iva.

"Obiettivo della collaborazione tra Confartigianato e Regione Lombardia è creare un forte sistema di lavoro a garanzia dei giovani - commenta Gianni Brocchieri, direttore generale istruzione, formazione e lavoro di Regione Lombardia - e il progetto JobTalent è uno strumento utile per favorire e permettere questo scambio".

Target e principali servizi del Portale web

Il target principale sono i giovani. "La disoccupazione giovanile è salita nel periodo 2007-2014 dal 17% al 44%, mentre l'incidenza generale dal 6% al 18%. Negli ultimi due anni la disoccupazione giovanile è scesa al 34% - circostanzia con precisione Franco Chiaramonte, esperto politiche di istruzione, formazione e lavoro -. Job Talent dà quindi spazio ai giovani e permette alternanza scuola/lavoro, apprendistato e garanzia con politiche attive che creano nuove opportunità in questo momento di forte crisi".

JobTalent si rivolge comunque a una platea molto articolata, con servizi mirati per ciascuna categoria: imprenditori, scuole e studenti, chi è in cerca di lavoro fino ai giovani che vogliono avviare un’attività.

Attraverso il portale vengono offerti: