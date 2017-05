Just Eat: varietà e scoperta guidano la trasformazione digitale nel food

In occasione di Seeds&Chips – The Global Food Innovation Summit, il summit internazionale sulla food innovation in corso fino all’11 maggio, Just Eat, azienda leader nel mercato dei servizi per ordinare pranzo e cena a domicilio, fa il punto sul mercato del digital food delivery e approfondisce futuro e nuovi trend, rinnovando l'impegno nell'abilitare nuove frontiere di consumo. Al centro dell’intervento di Daniele Contini, country manager di Just Eat in Italia, i temi della varietà e della scoperta che stanno aprendo una vera e propria era della food variety, sostenuta e amplificata dall’abilitatore della tecnologia.

La varietà, cioè ordinare da ristoranti diversi e la scoperta, generano infatti un incremento medio della spesa media del +56% e un volume di affari per i ristoranti pari a 50 milioni di euro. Due comportamenti con un potenziale di 1,77 miliardi di euro su base annua, (dato elaborato da Just Eat nel 2016 con GFK-Eurisko, che ha stimato in 7 milioni di persone il potenziale del digital takeaway in Italia) come confermato dall’Osservatorio in collaborazione con ICRIOS – Bocconi. Variare e scoprire nuove culture alimentari sono ormai un trend chiaro: il 74% delle persone che si affida al digital takeaway sente forte il bisogno di variare cibo e ristoranti, possibilmente di culture diverse, per scoprire nuovi gusti e culture (70%), per condividere sapori e cibi diversi con gli amici (63%), per cambiare spesso piatti ed ingredienti (60%).

Durante i quattro giorni di conferenze e incontri sui grandi temi legati al food e all’innovazione, Daniele Contini, sarà uno dei protagonisti della conferenza “E-commerce in food, from delivery to meal kits”, che si terrà il 10 Maggio dalle 16.30 alle 18.00 (sala food). Le sfide dell’e-commerce e le opportunità offerte nel settore alimentare saranno al centro di questo dibattito, in cui verrà sottolineata l’importanza del digitale come leva competitiva in grado di abilitare nuove opportunità di business per le aziende da una parte, e strumento in grado di rivoluzionare la food experience delle persone dall’altra.

“Gli stili di vita delle community odierne, sempre più alla ricerca di occasioni di condivisione, influenzano fortemente le abitudini di consumo in ambito food, oggi guidate dal desiderio di scoperta di nuove tendenze alimentari, capaci di rendere unica la food experience - spiega Contini. In linea con questo trend, le nuove tecnologie rappresentano una leva per affrontare questa sfida, e iniziative che combinano il potere dell’innovazione con l'eccellenza della tradizione permettono di ampliare le possibilità per i consumatori. Oggi con un’offerta di più di 70 cucine disponibili e oltre 300.000 piatti, con Just Eat, soddisfiamo un pubblico sempre più esigente e alla ricerca di qualità e semplicità di utilizzo.”