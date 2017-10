Il marchio Land of Fashion raccoglie 600 negozi distribuiti in 5 Outlet Centre, fra i quali quelli di Franciacorta (Bs) e Valdichiana (Ar). Il primo inaugurerà l'ampliamento il prossimo anno

Con l'acquisizione dei 5 Outlet Centre italiani di Land of Fashion, (Franciacorta, Mantova, Palmanova, Valdichiana e Puglia), Kryalos, società che opera negli investimenti immobiliari a largo raggio per conto della statunitense Blackstone, è diventato un operatore di tutto rilievo nazionale anche nel canale Foc (Factory Outlet Centre) dove detiene quasi il 25% della Gla complessiva: circa 150.000 mq sui totali 630.000 mq sviluppati dai 23 Factory Outlet Centre presenti oggi sulla Penisola.

Paolo Bottelli è l'artefice dell'acquisizione di Land of Fashion (il marchio ombrello dei 5 Outlet, di proprietà di Momi-Multi), un "deal" da 4 milioni di euro, "con il quale Kryalos diversifica il portafoglio -aggiunge Bottelli- con destinazioni retail molto note e consolidate e proseguendo nel retail una serie di acquisti che ci hanno visto protagonisti nella logistica, dove abbiamo 1,5 milioni di mq, e nel centro di Milano". Bottelli allude alle acquisizioni recenti come il Palazzo delle Poste in Piazza Cordusio, dove aprirà Starbucks, e di altri pregiati immobili centralissimi.

Land of Fashion ha in ballo l'ampliamento di Franciacorta che aprirà nel settembre 2018: 30 nuovi negozi che porteranno il totale a 190-200 unità. Per ora, il livello di pre-leasing è basso: 30%. Ma il tasso di occupazione medio nei 5 outlet Momi è del 96% con punte del 98% a Franciacorta. Land of Fashion non punta però al 100%, ma all'80% per tenere vuoto apposta uno spazio da utlizzare più agevolmente per i nuovi ingressi.

A proposito di retailer e nuove insegne, a Franciacorta aprirà il primo Under Armour (abbigliamento sportivo) in un Foc: il retailer americano apre in piazza Gae Aulenti a Milano; ma non sono pochi i marchi che hanno aperto solo negli outlet Momi, o hanno esordito prima nei 5 outlet Land of Fashion: Autre Choses, Doriani, Testoni, Rossignol, Venchi, ecc.

Nell'ultimo trimestre 2018 è anche prevista l'inaugurazione dell'ampliamento dell'outlet Puglia (6.500 mq aggiuntivi) e nel 2019 la piazza ristorazione a Mantova (4.000 mq).