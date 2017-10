La crescita di Banco Bpm passa per l’impegno sociale

La collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus ha realizzato la raccolta degli alimenti in 30 filiali

Un’iniziativa meritoria quella che ha coinvolto i dipendenti di 30 sedi di Banco Bpm dislocate su tutto il territorio italiano. Il 28 settembre 2017, le filiali coinvolte sono diventate punto di raccolta per gli alimenti, pur garantendo l’erogazione dei servizi di filiale. La raccolta è stata incentrata prevalentemente su cibi non deperibili quali alimenti per l’infanzia, omogeneizzati, legumi, pelati e sughi in lattina, tonno e carne in scatola, latte a lunga conservazione, biscotti, riso e pasta per un totale di 788 scatole (circa 10 kg. l’una). Gli alimenti raccolti saranno destinati alle associazioni territoriali convenzionati con il Banco Alimentare.

“Questa iniziativa realizzata insieme al Banco Alimentare – ha dichiarato Salvatore Poloni,Condirettore Generale di Banco BPM – è una concreta testimonianza della sensibilità e generositàdei colleghi di Banco BPM a favore delle persone del territorio e di come la collaborazione trasoggetti, oltre a generare valore, rappresenti una pratica di buon esempio che alimentauna nuova modalità di esprimere sostegno al tessuto economico, sociale e civile di riferimento.”