La filiera Granarolo protagonista al Fico con 5 prodotti ad hoc

Granarolo sarà presente all’appuntamento con Fico, il più grande parco agroalimentare del mondo che aprirà alle porte di Bologna, proprio nei luoghi che l’hanno vista nascere 60 anni fa. Il luogo racchiuderà l’eccellenza enogastronomica italiana, la tradizione locale, la cultura del cibo di alta qualità e le competenze delle persone che da sempre lavorano nelle filiere agroalimentari.

"Dopo l’esperienza di Expo Milano 2015, saremo presenti nel grande parco agroalimentare per raccontare una storia italiana che parla di persone e territori, competenza e profonda conoscenza della filiera, faremo assaggiare ai consumatori il sapore del latte dei nostri soci e dei nostri casari – afferma Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo. Per il lancio di Fico, abbiamo realizzato etichette ad hoc su 5 milioni di bottiglie di latte Alta Qualità”.

Nel grande allestimento di oltre 100.000 mq, Granarolo sarà protagonista con una vera e propria filiera in miniatura, che comprende una stalla, gestita con la Cooperativa Il Raccolto, un laboratorio-stabilimento, un negozio e uno spazio a libero servizio, per offrire alle decine di migliaia di visitatori attesi un’esperienza unica che possa coinvolgere tutti i sensi.

Il laboratorio-stabilimento, chiamato “La Centrale del Latte”, sarà dedicato alla produzione a vista e “dal vivo” di latte fresco vaccino Alta Qualità confezionato in bottiglia di vetro da 1L, mozzarella vaccina e di bufala, yogurt intero in vasetto di vetro, sia bianco dolce sia in cinque varianti, e ricotta. Dalle ampie vetrate del laboratorio, il visitatore potrà così assistere a tutte le fasi delle varie lavorazioni: dalla pastorizzazione del latte alla filatura e formatura della mozzarella, passando attraverso la produzione dello yogurt e quella, tramite il metodo tradizionale dell’affioramento, della ricotta.

Questi cinque prodotti, fatti in loco e confezionati in un pack unico esclusivo per Fico, verranno poi venduti nell’attiguo negozio di oltre 70 mq chiamato “La Bottega dei Formaggi Italiani selezione Granarolo.”