La Linea Verde espone a Fruit Logistica e accelera verso l’Europa

La Linea Verde, azienda agroalimentare italiana ai vertici nel mercato di IV gamma e dei piatti pronti freschi che opera come co-packer per la GDO (sono più di 50 le marche private gestite) e attraverso il proprio brand DimmidiSì sia in Italia sia all’estero, ha chiuso il 2016 con un giro d'affari complessivo di 225 milioni di euro, registrando una crescita superiore al 6% rispetto al 2015. All’importante traguardo hanno contribuito anche i risultati ottenuti all’estero, mercato che nel 2016 ha raggiunto la quota del 35% grazie alle performance di Vegetales Línea Verde Navarra e dei flussi export verso quasi tutta l’Europa (Austria, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Polonia, Serbia, Repubblica Ceca, Belgio).

"L’export ci sta dando grandi soddisfazioni, grazie alla nostra expertise nella IV gamma, nella logistica e nella indiscussa qualità dei nostri prodotti in grado di arrivare molto lontano siamo entrati in catene distributive europee di primaria importanza – commenta Giuseppe Battagliola, presidente de La Linea Verde. Per il 2017 il nostro obiettivo è incrementare sempre più il nostro business di IV gamma e dei piatti pronti freschi, oltre che in Italia, anche sul mercato internazionale, soprattutto in paesi come Uk, Francia, Germania, Polonia, Benelux, Croazia e Serbia, paese quest’ultimo dove, alla fine del 2016, abbiamo inaugurato una nuova filiale commerciale. Stiamo facendo importanti investimenti su più fronti per essere sempre un passo avanti e poter rispondere alle mutevoli esigenze del mercato: stiamo ampliando il sito produttivo nel bresciano per incrementare la nostra capacità produttiva e continuiamo a fare innovazione in tecnologia perché sia sempre all’avanguardia. Anche quest’anno, inoltre, continueremo ad investire a tuttotondo in comunicazione su DimmidiSì con un piano di marketing mix comprensivo di Tv e affissione perché crediamo nella forza del nostro brand".

Dall’8 al 10 febbraio La Linea Verde parteciperà al salone berlinese Fruitlogistica per consolidare e avviare rapporti con buyer della grande distribuzione attivi nei mercati ritenuti di particolare interesse. L’appuntamento fieristico sarà anche l’occasione per presentare agli operatori internazionali le novità di prodotto come le zuppe della nuova linea premium con ricette gourmet: il Minestrone di quinoa e cavolo riccio e la Vellutata di porcini e castagne.