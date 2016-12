La Linea Verde prosegue l’espansione

L’azienda di Manerbio (BS) conferma il suo trend positivo sia per il brand DimmidiSì, sia per il settore delle private label. La Linea Verde mantiene, infatti, la sua posizione ai vertici del settore di IV gamma e dei piatti pronti freschi e continua a crescere: il gruppo prevede di chiudere il 2016 con un fatturato di 225 milioni di euro.

Il risultato è stato possibile grazie ai continui investimenti in sviluppo dei processi e in novità di prodotto. Nel 2016 il Gruppo ha messo in campo forti investimenti in pubblicità per sostenere la marca DimmidiSì: a marzo con un flight televisivo sulle zuppe che si erano da poco aggiudicate il premio Eletto Prodotto dell’Anno 2016 nella categoria Zuppe fresche pronte, in primavera con la presenza in comunicazione nel circuito affissioni GDO e in autunno con un massiccio investimento in Tv, comprensivo di Mediaset, dello spot pubblicitario dedicato a Le Zuppe Fresche DimmidiSì. In appoggio al piano TV anche un investimento radiofonico.

"I risultati complessivi raggiunti nel 2016 – commenta Andrea Battagliola, direttore commerciale de La Linea Verde – confermano che abbiamo centrato in pieno gli obiettivi strategici che ci siamo posti in questi ultimi anni: potenziare il nostro business e la nostra presenza in primis in Italia, nostro mercato principale, e a seguire anche all’estero".

Per raggiungere questi risultati il gruppo ha potenziamento significativamente la forza lavorativa in tutti i reparti.

Per il 2017 sono in programma numerose novità di prodotto e investimenti a 360°gradi: dalla comunicazione a sostegno della notorietà della marca all’ampliamento dello stabilimento.