La Molisana partecipa alla Beata Ignoranza

Il pastificio firma una presenza cinematografica con il suo prodotto principale (lo spaghetto quadrato trafilato al bronzo), in product placement nel film Beata Ignoranza.

La Molisana firma una presenza cinematografica con il suo prodotto principale (lo spaghetto quadrato trafilato al bronzo), in product placement nel film “Beata Ignoranza”. Nella produzione Italian International Film con Rai Cinema il prodotto in questione è inserito in una scena conviviale e romantica del film, dove costituisce l’ingrediente principale di una ricetta originale e gustosa fatta con amore per gli amici. La commedia è distribuita nelle sale dal 23 febbraio da 01 Distribution. Con Marco Giallini, Alessandro Gassman, Valeria Bilello, Carolina Crescentini, Teresa Romagnoli, racconta la storia di Ernesto e Filippo, due professori di liceo agli antipodi. Il Gruppo Ferro vi ha colto una sintonia (tradizione- innovazione) propria anche di tutto il percorso evolutivo dell'azienda molisana, giunta alla quarta generazione. “Mi piace pensare che oggi ne La Molisana pulsi una duplice anima in cui l’antica sapienza artigiana è capace di dialogare con una visione contemporanea, in risposta alle sfide globali” racconta Rossella Ferro, direttore marketing del gruppo.