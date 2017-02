È stato Ceo di la Rinascente per dieci anni: Alberto Baldan comincia una nuova avventura con Grandi Stazioni Retail di cui diventa il nuovo amministratore delegato.

Baldan è arrivato alla guida de la Rinascente (direttore generale nel 2007) in un momento particolare e di transizione per la più importante e la più antica catena di grandi magazzini italiani: quello del riposizionamento del marchio, ma anche della riorganizzazione interna, a partire dagli acquisti. Di Rinascente è diventato Ceo nel 2012 dopo l’acquisizione da parte del gruppo thailandese Central.

Nel periodo Baldan le vendite sono raddoppiate e il profitto triplicato, tanto che nel 2016 la Rinascente di Milano è stata insignita del premio per il miglior department store del mondo. Alberto Baldan rimarrà nella sua attuale posizione fino a tutto il mese di giugno 2017 e offrirà il suo supporto per la celebrazione del centenario del marchio inventato da Gabriele D'Annunzio.

Prima di Rinascente, Baldan ha maturato esperienze sempre nel settore retail, ricoprendo ruoli chiave all'interno di Gruppo Pam, Gruppo Auchan e Gruppo PPR.

Grandi Stazioni Retail, la cui proprietà fa capo al consorzio formato da Antin Infrastructure Partners, Icamap e Borletti Group, è la società nata nel luglio 2016 per la valorizzazione commerciale delle 14 più grandi stazioni ferroviarie italiane: Roma Termini, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Roma Tiburtina, Napoli Centrale, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Verona Porta Nuova, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Palermo Centrale e Bari Centrale.

Grazie all’esperienza della proprietà, Grandi Stazioni Retail ha l'obiettivo di migliorare l’esperienza dei viaggiatori con un'offerta che valorizza il tempo trascorso in stazione e offre ai retailer nuove opportunità di business in location strategiche per posizione e flussi.