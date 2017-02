Pewex: Paolo e Sante Cetorelli raccontano

Dalle origini a oggi, da una piccola norcineria a 13 supermercati a insegna Pewex a Roma nel 2016: una storia italiana di commercio e retail #ilsegretodelsuccesso

Questa è la prima puntata di un viaggio alla ricerca delle eccellenze del retail, fatto di storie, tutte da raccontare. Grandi storie di piccoli imprenditori, raccolte in viaggio, a stretto contatto con questi uomini e donne.

Un viaggio alla scoperta de #ilsegretodelsuccesso, che inizia da Roma, dai fratelli Paolo e Sante Cetorelli, uomini schivi, con una grande passione per il loro lavoro e per quello che sono riusciti a costruire. La loro storia parte dall'Umbria, terra d'origine del papà, e si concretizza nella capitale, dove Pewex (che fa parte del Consorzio Gros), passo dopo passo, si sviluppa, diventa un riferimento per i consumatori romani con i suoi supermercati, che arrivano anche a esprimere fatturati tra i più alti in Europa.

Il segreto di questo successo? Passione, saggezza, istinto, mestiere e altri "ingredienti" ancora che ci spiegano direttamente