Land of Fashion lancia la Gift Card

Land of Fashion lancia un progetto di "cross-outlet Gift Card". Da oggi sono disponibili 3 nuove carte comuni ai 5 Village (Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova, Palmanova). Questo progetto di digitalizzazione, congiunto Land of Fashion-Amilon, coinvolge per la prima volta in Italia una realtà dei Foc

I centri outlet Franciacorta, Valdichiana, Puglia, Mantova, Palmanova avranno per la prima volta un’unica e comune carta circolare, valida, cioè, in tutti i Village di Land of Fashion, il marchio ombrello dei 5 centri outlet gestiti da Multi Outlet Management Italy (Momi).

Visitatori e clienti potranno acquistare la nuova carta ("Gift Card Land of Fashion") nei punti informazione dei Villaggi, ma anche online.

La "Gift Card Land of Fashion" è una carta prepagata utilizzabile per fare acquisti nei negozi e nelle boutique aderenti, si può regalare a un’altra persona sempre presso i punti informazione degli outlet o sulle piattaforme dedicate.

Disponibile in diversi tagli (da 10 a 500 euro) per acquistare con credito prepagato da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di prodotti fino all’esaurimento dell’importo accreditato. Ogni carta ha una scadenza annuale.

La Village Card Land of Fashion è una carta fedeltà per i visitatori italiani del Village, valida tutti i giorni dell’anno, con sconti minimi del 10% sul prezzo outlet nei punti di vendita aderenti. I detentori di questa carta potranno ottenere altre promozioni durante le iniziative speciali organizzate dai Village e speciali benefit per scoprire i territori in cui i Village sono immersi.

La One Day Card Land of Fashion è invece una carta giornaliera, rilasciata gratuitamente dai Village, rivolta a tutti i turisti stranieri. È valida tutti i giorni dell’anno, da lunedì a domenica, nei negozi aderenti all’iniziativa compresi i periodi di saldo e pre-saldo. One Day Card Land of Fashion vale 24 ore dalla sua attivazione e il turista straniero la può riattivare gratuitamente al suo ritorno presso l’Infopoint del Village.