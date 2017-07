Latte Tigullio ottiene la certificazione benessere animale

Latte Tigullio, l’azienda leader in Liguria per la produzione e distribuzione del latte e derivati insieme a prodotti freschi e freschissimi, ha ottenuto la certificazione di prodotto DT 86, vale a dire che il latte fresco e di Alta Qualità Latte Tigullio è ottenuto da allevamenti in possesso di attestazione sul benessere animale.

Con questa certificazione è assicurato che l’azienda segua un programma strutturato di valutazione del benessere animale, che attribuisce l’idoneità alla certificazione del benessere animale del 100% degli allevamenti che conferiscono la materia prima per la produzione di latte fresco Latte Tigullio.

“Non è solo una questione etica - commenta Mario Restano, direttore marketing di Latte Tigullio - è ormai assodato che vi sia una diretta correlazione tra la qualità di vita dell’animale in stalla e il latte che ne deriva. È un qualcosa che va oltre alla certificazione della provenienza della materia prima imposta per legge. La qualità si crea dall’origine. Per questo è noi importante vedere riconosciuto il nostro impegno, profuso da oltre 60 anni, a gestire nel miglior modo possibile la qualità e l’ambiente in tutti i nostri processi aziendali. Dopo la ISO 9001 (Sistema Gestione Qualità), la ISO 14001 (Sistema Gestione Ambientale) e la ISO 22000 (Sicurezza Alimentare), la nuova certificazione Benessere Animale rappresenta per noi il riconoscimento di quanto ci stia a cuore la vita nelle stalle dei bovini”.

La Certificazione Benessere Animale si configura come la meta finale di un lavoro avviato sin dalla metà degli anni Ottanta, attraverso un programma di selezione e di miglioramento qualitativo del latte alla stalla, legato anche al benessere animale.

La tutela del Benessere Animale perseguita dal Centro Latte Rapallo, si ispira alle 5 libertà fondamentali enunciate dal FAWC (Farm Animal Welfare Council) e che ancora oggi rappresentano i cinque principi cardine su cui si fonda la ricerca rivolta al raggiungimento dello stato di benessere negli allevamenti di animali utilizzati per la produzione di derrate alimentari.

Le cosiddette 'cinque Libertà' sono: quella dalla fame e dalla sete, quindi disponibilità di acqua fresca e pulita, nonché di un’alimentazione che mantenga l’animale vigoroso e in buona salute; quella dal disagio ambientale, quindi disponibilità di un ambiente fisico appropriato alla specie, che includa adeguate aree di riparo e zone di riposo confortevoli; quella dal dolore, quindi da ferite e malattie attraverso prevenzione, diagnosi tempestive e cure appropriate; quella di esprimere comportamenti naturali, grazie alla predisposizione di spazi sufficientemente ampi, strutture adeguate e alla compagnia di animali della stessa specie; quella dallo stress e dalla paura, grazie a condizioni di vita e trattamenti che evitino sofferenze psicologiche all’animale.

La vigilanza e il rispetto di tutte le norme obbligatorie è affidata ai Servizi Veterinari delle A.S.L., al Corpo Forestale dello Stato e a tutti gli organi competenti.

La qualità e l’idoneità del latte vengono invece garantite da prelievi effettuati direttamente nelle stalle e analizzati quotidianamente presso i laboratori del Centro Latte Rapallo e periodicamente presso la struttura dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.