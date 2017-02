Latteria Soresina rafforza il sodalizio con la medicina

La collaborazione tra il mondo medico-scientifico e quello della Latteria di Soresina, fortemente radicata nel territorio ed attenta alle tematiche di grande impatto sulla popolazione, diventa sempre più intensa. A quasi un anno dal convegno tenuto presso la Cooperativa sulla gestione integrata della BPCO (Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva), i medici specialisti e il territorio (medici di medicina generale) si sono nuovamente incontrati, presso il nuovo auditorium della latteria soresinese, questa volta per affrontare una patologia metabolica quale il diabete.

Da tempo, infatti, Latteria Soresina cerca di stare vicina a quei contesti che si prodigano per diffondere una cultura scientifica ed educativa rivolta al benessere del cittadino e del territorio. È con questi principi che da anni Latteria Soresina collabora con le scuole per la realizzazione di progetti didattici rivolti a formare ed informare correttamente le nuove generazioni sui valori della filiera agroalimentare, del contesto territoriale, di una corretta conoscenza dei prodotti alimentari e del loro consumo. In ambito metabolico, per esempio, è da ricordare come alcune evidenze hanno suggerito che i prodotti lattiero-caseari possano avere un effetto protettivo sullo sviluppo del diabete di tipo 2.

Allo stesso tempo Latteria Soresina è vicina alla medicina nel promuovere i principi di prevenzione e di salute; per questo ha messo a disposizione dei medici l’auditorium di recente realizzazione, dotato di tutti i più moderni accorgimenti tecnologici, per lo svolgimento del convegno sul diabete.

L’incontro presso l’auditorium di Latteria Soresina ha messo a fuoco l’importanza strategica della collaborazione tra il medico di medicina generale e lo specialista diabetologo nella gestione del paziente diabetico. Il recente Piano nazionale sulla malattia diabetica, infatti, promuove l’integrazione fra l’assistenza di primo livello offerta dai medici di medicina generale con quella specialistica; integrazione che è stata posta fra i 10 principali obiettivi da raggiungere in Italia per far fronte al diabete.

I relatori del convegno sono stati i diabetologi Dottor Pierangelo Lazzari e Dottor Roberto Pollastri, insieme al Dottor Francesco Crea, medico di medicina generale.