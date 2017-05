Lavazza è di nuovo partner del Grande Slam

L’azienda leader in Italia nel mercato del caffè e tra i principali player riconosciuti a livello mondiale segna un ulteriore passo nel percorso intrapreso nel grande tennis, dove, dal 2015, è l’unico brand food & beverage al mondo a essere partner dei quattro tornei del Grande Slam. Ancora una volta l’esperienza di caffè firmata Lavazza sarà presente nel contesto sportivo e sociale parigino, che vedrà sfidarsi i migliori professionisti del tennis.

“È motivo di orgoglio per Lavazza essere partner di Roland Garros anche quest’anno, poiché consente all’azienda di proseguire il percorso di successo nel mondo del tennis iniziato con Wimbledon nel 2011, che ci permette di entrare in contatto con milioni di consumatori in mercati che hanno per noi una grande valenza strategica – ha commentato Giuseppe Lavazza, vicepresidente del Gruppo. Sono valori come tradizione, eccellenza e passione a continuare a guidare questo connubio, che anche a Parigi ci consentiranno di creare, tra un match e l’altro, una rete sociale accomunata dalla qualità e dall’aroma della nostra offerta”.

L’espresso sarà presente nei punti strategici del torneo con oltre 400 macchine da caffè installate. Nella giornata del 2 giugno, ospite d’eccezione dell’area ospitalità di Lavazza al Roland Garros, sarà il brand ambassador dell’azienda Andre Agassi, uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, nonché nuovo “super-coach” di Novak Djokovic.

Andre Agassi è stato scelto da Lavazza come testimonial dell’azienda a partire dagli US Open del 2016: come Agassi ha cambiato le regole del gioco del tennis, così il fondatore dell’azienda Luigi Lavazza ha rivoluzionato l'industria del caffè inventando, oltre 120 anni fa, il concetto di miscela, ovvero l'arte di combinare diverse tipologie e origini geografiche del caffè.