Lavazza riparte: la Nuvola apre i battenti

Il nuovo quartier generale Lavazza, in via Bologna 32 a Torino, è stato ultimato e a gennaio, circa sessanta dipendenti hanno preso posto nei nuovi uffici. Nuvola, questo è il nome del nuovo complesso, occupa una superficie di 15mila metri quadrati e sorge sull’isolato dell’ex centrale Enel abbandonato da decenni; progettato dallo studio di Cino Zucchi, sarà il perno della rinascita del quartiere Aurora.

Nel complesso è situato il nuovo centro direzionale Lavazza, dove lavoreranno circa 650 persone, ma è in via di recupero anche la vecchia centrale elettrica, soprannominata la “Cattedrale”, che diverrà uno spazio eventi con sala conferenze, area espositiva e ristorante aperto anche al pubblico. Gli uffici sono quasi tutti open space dotati di moderni confort digitali che permettono di regolare automaticamente temperatura e luce degli ambienti. All’interno della struttura troveranno spazio anche il museo interattivo della Lavazza e l’archivio storico aziendale. L’inaugurazione è prevista in autunno, probabilmente a ottobre, e i 650 dipendenti si trasferiranno gradualmente, nei prossimi mesi.

In seguito alla riqualificazione dell'area, la città di Torino potrà godere di spazi ad uso pubblico come la “piazza giardino” e un parcheggio pubblico sotterraneo per circa 200 auto.