Lay’s è sponsor ufficiale della nuova edizione di X Factor

Un nuovo importante progetto di comunicazione in Italia per il brand di patatine del gruppo PepsiCo

Lay's, il marchio di patatine del gruppo PepsiCo, investe in una nuova iniziativa di marketing tutta italiana. Insieme al lancio di uno spot tv dedicato alla referenza Lay’s Mediteranee 100% Olio di Oliva il marchio punta sull'associazione con l'immaginario del programma X Factor, in onda con la nuova edizione dal 14 settembre su Sky Uno HD (la stessa data di debutto on air della pubblicità).

Sponsor ufficiale di X Factor, Lay's accompagnerà quotidianamente gli artisti nel loro percorso, seguendoli nelle fasi di Audizioni e nei Live show. In palio i biglietti per le 7 puntate Live del talent tramite il contest online Mangiacomecanti.

I partecipanti al concorso si sfideranno a suon di note audio in una prova canora dedicata ai temi più famosi della musica italiana; è prevista inoltre anche un’attivazione in store che, tramite l’acquisto dei pack di patatine, darà accesso all’estrazione per vincere i biglietti della finale.

Con questa nuova importante partnership il brand guarda a un nuovo legame con il target giovane italiano.