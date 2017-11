Le migliori 20 aziende per servizio in Italia: Amazon al top

Bene soprattutto il settore dell'intimo, con punteggio globalmente alto e Intimissimi in terza posizione. Il risultato dell'indagine effettuata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza

La qualità del servizio offerto è tra i primi driver di fedeltà a un'azienda. Vale per i retailer come per tutti gli altri. Chi è che nel nostro Paese sta facendo meglio degli altri e fissando così il più alto termine di paragone e aspettativa?

Risponde l'indagine annuale dell'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che ha ha coinvolto oltre 133.000 intervistati e 675 aziende in 89 settori economici, dalle catene fisiche di negozi alle banche alle compagnie aeree ai player online.

Al primo posto in Italia si conferma per il terzo anno di fila Amazon, che ha scelto di ringraziare i propri utenti in occasione del riconoscimento con uno sconto giornaliero di 10 euro per tutti gli ordini di almeno 50 euro. Al secondo posto ilparco divertimenti Italia in miniatura e al terzo la catena Intimissimi, che rappresenta il settore che complessivamente ha ottenuto il più alto punteggio.

A seguire la classifica delle top 20 aziende per servizio.