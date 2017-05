Le retribuzioni nel retail secondo PagePersonnel

PagePersonnel di Page Group, società specializzata nella ricerca di personale qualificato ed executive con contratti a tempo determinato e indeterminato, ha da poco pubblicato i risultati della sua ricerca in ambito retail con il range delle retribuzioni per 10 figure professionali

Le figure professionali per cui PagePersonnel ha analizzato le retribuzioni in Italia nello Studio di Retribuzione 2017, sono: area manager, store manager/direttore di negozio, capo reparto, sales assistant, visual merchandiser di sede/area, product manager, category manager, buyer retail, addetto stile/prodotto, modellista.

Per ciascuna di queste figure professionali vengono prese in considerazione le responsabilità attribuite alla funzione, nonché i prerequisiti in termini di competenze professionali organizzative già svolte e la formazione scolastica. A questi aspetti si aggiunge il riporto gerarchico e la funzione organizzativa a cui si può essere promossi.

Il risultato finale è l'indicazione della retribuzione annua lorda, minima e massima, in funzione del livello di esperienza: 0-18 mesi, 18-36 mesi, più di 36 mesi.

Come esempio la retribuzione annua lorda varia da un minimo di 20.000 euro per il sales assistant con un esperienza di 0-18 mesi fino ad arrivare a un massimo che va oltre i 35.000 euro per

L'offerta di servizi di recruitment di Page Group è articolata in vari brand di cui i 3 brand principali sono: Page Executive, Michael Page e Page Personnel. In Italia ha uffici a Milano, Roma, Torino, Bologna e Padova.