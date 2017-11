Le tecnologie per una customer experience al top

L'appuntamento per scoprirle è nell’area dimostrativa Customer Experience, realizzata nell’ambito di Technology Hub (17 – 19 Maggio 2018, Milano)

Quali sono le tecnologie per offrire la migliore customer experience integrata? Potete scoprirlo a Technology Hub, l'evento professionale dedicato alle tecnologie innovative che andrà in scena a Milano il 17/19 maggio 2018.

È in questo contesto che si inserisce l’Area dimostrativa Customer Experience, progetto realizzato in collaborazione con le riviste Gdoweek e Mark Up.

Un luogo d’incontro b2b tra fornitori di tecnologie digitali innovative e professionisti provenienti da molteplici settori di destinazione che desiderano ottimizzare i processi di relazione con i propri clienti. L’obiettivo dell’area è presentare soluzioni reali, impieghi e tendenze che migliorano il rapporto con il cliente, favoriscono una comunicazione personalizzata e sono in grado di fornire lo stesso livello di customer experience online ed offline.

L’area svolge una funzione commerciale e formativa che dà all’espositore la possibilità di mostrare le proprie competenze distintive, raccontare le proprie case history, spiegare il binomio tecnologia-ambito di applicazione ed indicare lo stato dell’arte ed i trend emergenti. L’espositore condurrà il visitatore verso la comprensione e la conoscenza delle tecnologie per la customer experience, mostrando gli impatti nei processi di business tradizionali ed evidenziando i vantaggi in termini di efficienza ed efficacia.

Un momento ideale per avviare nuove trattative commerciali, aprire nuovi canali di distribuzione, conoscere nuovi professionisti e fare networking.

Le tecnologie coinvolte:

Realtà virtuale, realtà aumentata, esperienze immersive

Internet of Things, big data analytics

Intelligenza Artificiale, chatbot e robotica

Crm evoluti e Cem

App e Proximity marketing

Stampa 3D per la comunicazione promozionale

Soluzioni di marketing digitale (Seo, social media, eCommerce)

Soluzioni multimediali (ologrammi, tavoli digitali, display interattivi, touchpoint, camerini smart)

Una panoramica di tutti i progetti che si troveranno a Technology Hub è disponibile sul sito: www.technologyhub.it