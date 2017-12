Le top 50 medie imprese italiane di food, fashion e furniture

Ecco i risultati della terza edizione della ricerca Fff Save The Brand con un focus dettagliato sui numeri dell'alimentare made in Italy

Appuntamento con la terza edizione della ricerca Fff Save The Brand realizzata da Icm Research sul valore del portafoglio marchi delle 50 medie imprese italiane dei settori Fashion, Food, Furniture che si sono maggiormente distinte per la loro eccellenza economica e di brand.

Il campione di analisi è composto da 1.191 aziende italiane dei settori 3F selezionate

sulla base dei seguenti criteri:

• fatturato compreso fra 30 e 300 milioni di euro nell’esercizio 2016

• attività manifatturiera in settori in cui il brand riveste un ruolo prioritario tra i beni

immateriali impiegati nello svolgimento dell’attività d’impresa; i cosiddetti settori

“brand driven".

Si badi che, sulla base di alcune centinaia di valutazioni condotte da Icm Advisors, il brand può rappresentare dal 30% al 70% del valore totale degli asset immateriali e, per le aziende leader dei settori 3F, può rappresentare il 30-40% del loro valore di mercato.

Il risultato di questo processo di selezione è un insieme di 50 aziende eccellenti dal

punto di vista delle performance economiche e marketing, riportate nella tabella a seguire.



Focalizzandoci sul comparto food, ecco gli ultimi dati relativi al settore: