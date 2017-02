Let’s Toast debutta a Città Fiera

Cir Food lancia il nuovo format Let's Toast nel centro commerciale Città Fiera a Udine. Per il 2020 è prevista l'apertura di altri 9 locali.

Il centro commerciale Città Fiera a Udine inaugura il primo Let’s Toast in Italia, il nuovo format di Cir Food Gruppo di ristorazione, presentato già all'Expo 2015 di Milano con successo fra i Millennials, i giovani tra i 15 e 35 anni. Il toast è però un alimento universale, per tutte le età, uno dei più buoni, stuzzicanti e salutari (se fatto bene e non è facile) sostitutivi del pranzo o della cena. Ma vista la difficoltà di trovare bar in grado di confezionare un buon toast, speriamo che Let's Toast arrivi anche sotto la Madonnina. Gli addetti prepareranno nello spazio (40 mq) di Udine i toast con ingredienti Dop e Igp da provare in combinazione a 4 tipi di pane: bianco, integrale, multicereali e vegano.

Più di 30 i possibili abbinamenti: dal Bismarck al Vegan fino alle farciture dolci con gelato e frutta fresca. Arricchiranno il menu anche insalate miste, macedonie e freschi smoothies.

All’inaugurazione di Udine seguirà, a brevissimo, l’apertura di un altro locale Let’s Toast a Forlì, a conferma della volontà di Cir food di far crescere questo format.

“Entro il 2020 apriremo 9 Let’s Toast in Italia -aggiunge Emilio Fiorani, Direttore Divisione Ristorazione Commerciale Cir Food- portando la nostra esperienza nella ristorazione moderna in contesti di consumo sempre più veloci, in cui il tratto distintivo è la qualità dei prodotti, del servizio e degli spazi”.

La toasteria Let’s Toast del centro commerciale Città Fiera è al piano terra nella Food&Express Plaza. Il locale è aperto da lunedì a domenica 11-20,30 e venerdì fino alle 22,30.