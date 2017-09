Lidl punta sui dipendenti per attrarre nuovi talenti millennial

Un’accattivante campagna video di employer branding, dove a fare da protagonisti-influencer sono i collaboratori dell'insegna. Questa la nuova iniziativa targata Lidl per far breccia nel mondo dei millennial e attrarre nuovi talenti in azienda.

La campagna si articola in 6 video: a partire dal primo filmato introduttivo di respiro internazionale, fino alle clip nazionali dove compaiono i volti e le testimonianze di dipendenti provenienti da tutta Italia. Non solo sarà veicolata dal 20 settembre sul sito www.lavoro.lidl.it, ma sarà visibile anche sui canali social di Lidl con aggiornamenti settimanali.

Un format moderno e interamente digitale, che punta a dar voce ad una pluralità di persone, ognuna con un ruolo e un vissuto differente, ma tutte accomunate dalla voglia di condividere la loro autentica esperienza in Lidl. Nell’ultimo semestre sono entrate a far parte del team di Lidl circa 1.000 persone e l'azienda prevede l’inserimento nei prossimi mesi di nuove risorse con sede di lavoro in tutta Italia.