Lillapois apre un nuovo punto vendita a Milano

È stato appena inaugurato a Milano, in Corso Indipendenza 24, il nuovo drugstore Lillapois, l’ottavo nel capoluogo lombardo. Con una superficie di 190 mq, il nuovo negozio propone un assortimento di circa 10.000 referenze con prodotti per la cura dei capelli, del corpo e del viso, per la detergenza e l'igiene personale, per la depilazione e la rasatura, per l'igiene della casa, prodotti della parafarmacia, fino a quelli per la prima infanzia.

Le numerose promozioni dedicate anche ai possessori de LaTua!Card (carta fedeltà degli ipermercati Auchan e dei supermercati Simply), da quasi un anno sono accessibili anche tramite l’e-commerce sul sito shop.lillapois.com. Per tutti i possessori della carta fedeltà il costo della spedizione dei prodotti è ridotto e per tutti i clienti che desiderano fare un regalo la confezione e il biglietto sono sempre in omaggio.

L’insegna Lillapois – catena specializzata in bellezza, cura della persona e igiene della casa, che fa parte del gruppo Auchan Retail Italia – è stata lanciata nel 2014 e oggi è presente con 59 negozi nel Nord Italia e in Europa. Nel mese di novembre si è aggiudicata il Premio Insegna dell’Anno 2016/2017 nella categoria drugstore.