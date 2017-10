Con #ParliamoDavvero la comunicazione Lines evolve

Il brand punta su una nuova piattaforma digitale per un dialogo più aperto e trasparente con il mondo femminile

Ginecologia, sessualità, mestruazioni. Non sono una sorta di tabù a cui fare riferimento solo con sinonimi e metafore: sono parole del dizionario italiano e se si vuole dialogare con il target femminile su basi reali e quotidiane vanno utilizzate.

Lines pare che l'abbia capito e voglia andare in questa direzione. Magari non in modo smaccato e forte come ha fatto il marchio di assorbenti Libresse con la campagna #BloodNormal, ma comunque facendo un passo avanti. Sul canale digitale, infatti, Lines ha lanciato una nuova piattaforma editoriale ricca di contenuti trasparenti, chiari e diretti.

Il sito realizzato da Publicis Italy è pensato come luogo di conversazione dedicato a tutte le donne e basato sul concetto #ParliamoDavvero. L'idea è quella di racchiudere i tre mondi di Lines (per l'appunto: ginecologia, sessualità, mestruazioni), focalizzandosi principalmente sulla parte editoriale e relazionale legata al mondo femminile.

Realizzata anche un'apposita strategia Seo (alla quale ha contribuito anche l’agenzia di sviluppo You-N) e create iniziative di comunicazione ad hoc per portare nuovi utenti al sito.