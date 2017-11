Lo shopping è top driver del turismo nelle città italiane

Come svela la nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor è questa una delle prime motivazioni di visita per Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Ecco la spesa media al giorno per persona e altri numeri d'interesse

Sono 1,5 milioni i turisti che scelgono di visitare ogni anno Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia guidati come prima motivazione dall’offerta shopping. Questi ultimi spendono mediamente 110 euro a testa al giorno soprattutto per l'abbigliamento (60%) seguito da accessori e pelletteria (17,3%) e cosmetica e profumeria (3,6%).

Sono alcuni aspetti del legame tra shopping e turismo in tali città che emergono dalla nuova edizione di Shopping Tourism Italian Monitor, il rapporto di ricerca curato da Risposte Turismo che sarà presentato a Roma venerdì 24 novembre nell’ambito di Shopping Tourism. Il forum italiano, l’unico evento in Italia sul tema ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo quest’anno in collaborazione con Confturismo-Confcommercio.

Nel corso dell'appuntamento, dove interverranno speaker di altissimo livello, si discuterà di come rendere l'Italia una destinazione di riferimento per il turismo dello shopping e di come le aziende del turismo, del retail e di altri servizi possano fare leva sul fenomeno per ampliare e rafforzare il proprio business.

In particolare, Milano è risultata essere la città con la maggiore quota di turisti che hanno nello shopping la motivazione principale del viaggio (15,4%), seguita da Firenze (6%) e Roma (3,8%). Staccate Venezia (1,4%) e Torino (1,1%). Sempre Milano è la destinazione di viaggio per shopping su scala mondiale che ha ricevuto il maggior numero di citazioni (20,3%) tra le oltre 6.000 raccolte (massimo 3 per ogni intervistato), seguita da New York (17,4%), Parigi (16%) e Londra (14,2%).

Una proiezione di tali valori realizzata da Risposte Turismo sul totale delle presenze turistiche nel 2016 (fonte: Istat) negli esercizi ricettivi dei cinque comuni oggetto di analisi porterebbe a stimare in 1,6 miliardi di euro la spesa annuale in shopping da parte dei turisti stessi, di cui circa 610 milioni di euro a Milano, 422 milioni di euro a Roma, 281 milioni di euro a Firenze, 230 milioni di euro a Venezia e 67 milioni di euro a Torino. Cifre che non tengono conto degli escursionisti.

Tra le tematiche principali che verranno affrontate all’interno dei vari appuntamenti in programma figurano le iniziative in corso, le strategie e i programmi di sviluppo futuri legati allo shopping tourism nel nostro Paese, il rapporto tra outlet village e vie del centro, l’importanza del made in Italy nello shopping tourism e i servizi utili o necessari a completare l’esperienza di shopping di un turista in Italia.

La partecipazione al forum è possibile previa iscrizione. Per maggiori informazioni, programma completo e modalità di iscrizione: www.shoppingtourismforum.it. Aggiornamenti sulle pagine Twitter e Linkedin del forum.