L’Oréal acquisisce da Valeant tre marchi di bellezza

Annunciata l’acquisizione dei marchi skincare CeraVe, AcneFree e Ambi, per 1,3 miliardi di dollari, protagonisti nel mercato della cura pelle degli Stati Uniti

L'Oréal ha annunciato la firma di un accordo definitivo con Valeant per l’acquisizione dei marchi skincare CeraVe, AcneFree e Ambi, per 1,3 miliardi di dollari.

CeraVe, fondata nel 2005, offre una gamma di prodotti innovativi per la cura della pelle, in particolare detergenti, creme idratanti, creme solari, oli per massaggi e una linea bambino dedicata

Sviluppato insieme ai dermatologi, CeraVe è uno dei marchi cura pelle a crescita più rapida negli Usa, con un incremento medio negli ultimi due anni superiori al 20%. La strategia di distribuzione multicanale di CeraVe comprende drug stores, grande distribuzione e negozi specializzati nel beauty, e selezionati outlets online.

AcneFree vende e distribuisce una gamma completa di detergenti OTC e trattamenti per l’acne negli Stati Uniti, Ambi distribuisce invece prodotti per la pelle formulati per le esigenze dei consumatori multiculturali. Entrambi i marchi sono distribuiti nei drug stores, grande distribuzione organizzata e selezionati outlets online. I tre marchi hanno totalizzato in un anno un fatturato combinato di circa 168 milioni di dollari.

“L'acquisizione di CeraVe, AcneFree e Ambi integra fortemente portafoglio marchi di L'Oréal - ha dichiarato Frédéric Rozé, presidente e CEO di L'Oréal USA. Questi tre marchi, costruiti su forti relazioni con i professionisti della salute e ampiamente distribuiti, andranno a realizzare quasi il doppio del fatturato della nostra divisione cosmetica attiva negli Stati Uniti e ci aiuteranno a soddisfare la crescente domanda di active skincare a prezzi accessibili”.

CeraVe, AcneFree e Ambi entreranno a far parte della divisione Cosmetica attiva di L'Oréal, che comprende marchi come La Roche-Posay, Vichy e SkinCeuticals, sviluppati e approvati insieme ai professionisti della salute, dermatologi, pediatri e altri medici.

“Questi marchi contribuiranno a rafforzare le nostre relazioni con i professionisti della salute e consolideranno le nostre posizioni in Nord America in questo mercato chiave e in rapida crescita. Inoltre, crediamo CeraVe abbia un grande potenziale di crescita internazionale negli anni a venire”, ha sottolineato Brigitte Liberman, presidente della Divisione Cosmetici Attivi di L'Oréal.