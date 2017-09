L’Oréal Paris: al via la campagna social #belloiltuocoraggio

Hanno nomi di fantasia, Vanessa, Elena e Amina, ma le loro storie di donne e di mamme sono vere, come lo sono il loro coraggio e la loro bellezza, raccontati attraverso il volto di alcune attrici in una video-storia lanciata da L’Oréal Paris nell’ambito della campagna social #Belloiltuocoraggio a sostegno del progetto “Spazio Mamme” di Save the Children, che in sei città italiane offre supporto alle mamme che vivono in contesti privi di servizi e ad alto rischio, accompagnandole nella crescita dei propri figli attraverso un percorso di inclusione.

Dall'1 ottobre al 31 dicembre 2017, nei punti vendita Tigros, Basko, Iperal, Iper Poli, Despar, Eurospar, Interspar, Iperspar, e in tutti quelli che espongono materiali relativi all'iniziativa, con l'acquisto di un prodotto delle linee skincare di L'Oréal Paris, si contribuirà a sostenere gli interventi dell'Organizzazione per supportare le mamme in difficoltà e i loro bambini

Sono 8 gli Spazi Mamme aperti finora da Save the Children e si trovano a Torino (Vallette/Spina Tre), Milano (Quarto Oggiaro), Napoli (Centro storico e Soccavo/Pianura), Roma (Torre Maura), Bari (Libertà), Palermo (Zen 2) e San Luca (RC). All’interno di questi spazi si svolgono attività per genitori e bambini, servizi informativi, laboratori e consulenze di orientamento e sostegno, con l’obiettivo di rafforzare le competenze genitoriali e favorire la capacità delle mamme di essere risorsa per gli altri.

L'Oréal Paris si impegna in questa importante iniziativa decidendo di narrare donne coraggiose con una video-storia che, attraverso il volto di alcune attrici, racconta la forza e la bellezza di tre madri che si sono rivolte nel tempo agli Spazi Mamme. Da sempre l'azienda ha a cuore l'emancipazione delle donne sostenendo unicità, diversità, integrazione e incoraggiandole a credere in se stesse e a rendere possibile la solidarietà quotidiana.