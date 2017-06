Lovable torna ad investire sulla tv con un nuovo spot

Hanes Italy, proprietaria del brand Lovable e partedel Gruppo HanesBrands Inc., ha presentato la nuova campagna pubblicitaria dedicata al lancio del reggiseno Lovable Sensual Touch Exclusive. L'azienda per il brand torna così a investire sulla comunicazione tv con una logica di pianificazione mirata dopo anni di focalizzazione sul web, come conferma l'Ad Francesco Burei, che sottolinea:

Al centro della strategia di advertising per il brand Lovable rimangono sempre internet e i canali social, luogo d’eccezione dove continueremo a ingaggiare il target più giovane delle Millennials, a cui per l’occasione dedichiamo un’iniziativa speciale su Instagram.

La campagna ruota attorno allo spot di 20 secondi realizzato dall’agenzia Tadaaa, che racconta la unique selling proposition del nuovo prodotto attraverso il claim “Disegnato su di te”. Il linguaggio si concentra infatti sull'esaltazione tecnica dei materiali e del design innovativo, nonché sulla sensualità dell'effetto e della vestibilità.

La pianificazione a cura di Initiative prevede 1.000 passaggi in 2 settimane su alcune delle reti più seguite della tv in chiaro e sulle più importanti piattaforme della tv digitale. Su queste ultime, in particolare, si punta a raggiungere in maniera altamente profilata il pubblico femminile tra i 30 e i 50 anni.