Luxottica: nel 2016 cresce del 2,8%

Ricavi annuali in crescita per Luxottica che, a poche settimane dalla fusione con la francese Essilor, ha annunciato l’acquisizione della catena brasiliana Óticas Carol. Il player italiano dell’occhialeria ha archiviato il 2016 con un fatturato di 9,08 miliardi di euro, in crescita del 2,8% a cambi correnti (+3,9% a cambi costanti). Nei dodici mesi, il turnover wholesale ha segnato una flessione dell’1,8% a 3,52 miliardi di euro, mentre il canale retail è cresciuto del 6% a 5,55 miliardi. Nel quarto trimestre il gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio ha messo a segno una progressione del 6,3% a 2,14 miliardi, riflesso del +10,1% registrato dal canale retail e del -0,1% del wholesale.

In riferimento ai singoli mercati, in Europa le vendite sono cresciute del 6,9% a parità di cambi trainate dalle nuove aperture (100, inclusi 57 negozi all’interno di Galeries Lafayette), il Nord America ha evidenziato un incremento dello 0,8% a cambi costanti, mentre l’Asia Pacifico ha perso l’1,9%, a causa, precisa la nota ufficiale, della “profonda ristrutturazione distributiva della Cina continentale, dove la chiusura dei rapporti con alcuni distributori ha comportato il ritiro di merce nel quarto trimestre per un valore superiore al 30% del fatturato”.

Poche ore fa Luxottica ha inoltre siglato un accordo con i soci di Óticas Carol per acquisire il 100% della catena di ottica in franchising in Brasile, che conta circa 950 negozi. La transazione, del valore di 110 milioni di euro, sarà soggetta all’approvazione delle autorità regolatorie e perfezionata, spiega una nota ufficiale, durante il primo semestre del 2017. Neuberger Berman, 3i Group plc e Siguler Guff & Company LP sono i principali venditori coinvolti nella transazione. Luxottica è oggi presente in Brasile con una rete di negozi Sunglass Hut, un network wholesale e uno stabilimento produttivo a Campinas.