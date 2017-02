Malìparmi fa il suo ingresso a La Rinascente di Milano

L'insegna intende anche svilupparsi in Europa puntando su Paesi come Spagna e Francia dove amplierà la propria presenza

L'insegna di abbigliamento Malìparmi ha formalizzato il suo ingresso all'interno del department store La Rinascente Duomo di Milano dove sbarcherà in concomitanza con le imminenti sfilate femminili. L'azienda veneta punta inoltre sui mercati esteri e intende ampliare la propria presenza nei Paesi europei. Stando a quanto dichiarato da Annalisa Paresi, presidente del marchio, al giornale online PambiancoNews, tra gli obiettivi principali del piano di sviluppo c'è il consolidamento dell'insegna in Spagna e Francia. Nella penisola iberica l'insegna, che intende conquistare Barcellona, è attualmente presente a Madrid con un monomarca in centro città. In Francia, dove opera a Parigi e Lione, accarezza l’idea di potersi ampliare nelle città costiere del sud. Attualmente il brand è distribuito in 650 boutique multibrand e conta 17 monomarca di cui sei all’estero e 11 in Italia.

eCommerce e social network. Il commercio online per l’insegna è diventato un canale strategico su cui investire. Al momento l’eCommerce è gestito con Filoblu per la parte logistica e copre il 3% del fatturato. L’obiettivo è di arrivare per il 2017 al 7%.