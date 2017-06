Manor tutela la salute degli oceani

In occasione dell’8 Giugno, la Giornata mondiale degli Oceani, Friend of the Sea, l’organizzazione non governativa senza scopo di lucro che ha come obiettivo la conservazione e la tutela dell’habitat marino, sarà presente in alcuni punti vendita Manor, principale catena di supermercati della Svizzera, con uno stand, documentazione e gadget informativi.

Il focus della Giornata mondiale degli Oceani è la promozione di soluzioni all'inquinamento causato dalla plastica nei mari e negli oceani. L’organizzazione Friend of the Sea protegge gli oceani, certificando e promuovendo prodotti da pesca sostenibile in cui le risorse ittiche non vengono sovra sfruttate, ed acquacoltura sostenibile, in cui gli habitat marini vengono protetti.

La catena di grandi magazzini Manor ha accettato la sfida della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente: Friend of the Sea certifica infatti numerosi suoi prodotti ittici, verificandone l’origine attraverso audit indipendenti. In questo modo i clienti Manor possono fare una scelta consapevole e contribuire alla conservazione degli habitat marini.

"La certificazione è un’ulteriore garanzia per il consumatore. Tuttavia anche un prodotto non certificato potrebbe provenire da pesca ed acquacoltura responsabile - chiarisce Paolo Bray, fondatore e direttore di Friend of the Sea. Occorre che il consumatore richieda informazioni relativamente all'origine dei prodotti che acquista, lo stato delle risorse ittiche ed il metodo di pesca. Apprezziamo molto la collaborazione di Manor nel sensibilizzare i consumatori Svizzeri sul tema della pesca ed acquacoltura sostenibile."