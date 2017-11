Mapic Awards, conferme e scoperte

Nespresso ha vinto il titolo di "Best F&B concept", aperto per la prima volta pochi mesi fa proprio a Cannes. Tra i vari casi italiani selezionati come finalisti spicca il progetto milanese City Life e il concept Carrefour Gourmet sviluppato in Italia in collaborazione con lo studio AllWays, che ha ricevuto la menzione speciale della Giuria

L’occasione dei Mapic Awards consente di avere una bella e ampia visione delle eccellenze nel retail a 360° a livello mondiale. Qui i vincitori delle 14 categorie di quest’anno. Troviamo conferme di player ben noti anche in Italia, come Nike (Best Reatiler of the Year); Flying Tiger (Copenhagen), Best Retail Global Expansion e Adidas, Best Retail Store Design col nuovo flagship newyorkese.

Nespresso ha vinto il titolo di "Best F&B concept", aperto per la prima volta pochi mesi fa proprio a Cannes, contando anche sulla possibilità della presenza live di George Clooney, abituale frequentatore del Festival. Lo abbiamo visitato e colpisce per come riesca a far evolvere il posizionamento della boutique con coerenza verso l’obiettivo del friendly luxury: concept più caldo e accogliente nel design; più multisensoriale, con il tavolo degustazione delle novità collocato all’ingresso (ormai da tempo il caffè è offerto anche ai non acquirenti) e il piccolo dehors tropicale con piante di caffè e banani; più tecnologico-funzionale, con un innovativo e intuitivo sistema per gestire la coda dei clienti da servire lasciandoli liberi di esplorare lo spazio nell’attesa; più ecologico, con arredi realizzati con il riciclo del caffè usato.

Fra i concept meno noti in Italia: Rapha Racing, "Best new retail concept", un progetto di community, con un numero crescente di membri, appassionati di ciclismo che pagano 135 sterline l’anno per poter accedere ai servizi delle 21 Club House aperte nel mondo (Milano a breve): concept ibrido di negozio, caffetteria, officina, e soprattutto luogo di incontro e di partenza delle biciclettate.

Da segnalare la nuova categoria Customer Service Excellence, vinta da MediaMarkt Spagna, che ha valorizzato la passione e le competenze di un collaboratore offrendo ai clienti corsi di fotografia di grande successo.

Tra i vari casi italiani selezionati come finalisti spicca il progetto milanese City Life di prossima apertura e il concept Carrefour Gourmet, che l’azienda francese ha sviluppato in Italia in collaborazione con lo studio AllWays, che ha ricevuto la menzione speciale della Giuria.