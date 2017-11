Fra i vincitori dei Mapic Awards spicca il centro commerciale Victoria Gate a Leeds nella categoria nuovi sviluppi, e -nella categoria dei migliori "refurbishment"- il Chadstone Shopping Centre a Melbourne. Due realizzazioni da vedere, state-of-the-art almeno in ambito europeo, soprattutto per il design e la luminosità dei passaggi (gallerie con coperture in vetro).

Ecco i vincitori dei Mapic Awards 2017:



RETAILER OF THE YEAR

Nike (USA)

BEST RETAIL GLOBAL EXPANSION

Flying Tiger Copenhagen (Danimarca)

BEST NEW RETAIL CONCEPT

Rapha Racing Ltd (Gran Bretagna)

BEST RETAIL STORE DESIGN

Adidas (New York, USA)

BEST LEISURE CONCEPT IN A RETAIL SPACE

iFLY WORLD (Francia)

BEST O2O STRATEGY

Digital Mall (Germania)

BEST POP UP SHOP

Imad’s Syrian Kitchen (Londra)

Submitted by Appear Here

BEST F&B CONCEPT

Nespresso (Svizzera)

BEST NEW SHOPPING CENTRE

Victoria Gate (Leeds, UK)

Architetti: ACME

Developer: Hammerson

Altri partner : Sir Robert MacAlpine



BEST REDEVELOPED SHOPPING CENTRE

Chadstone Shopping Centre (Melbourne, Australia)

Architetti : CallisonRTKL -UK Ltd. in association with The Buchan Group

Developer : Gandel Group and Vicinity Centres

Altri partner : MTRDC, Baigents, Simpson Kotzman, Electrolight, Formuim, RCP Vic, Probuild

BEST OUTLET CENTRE

Tsawwassen Mills (Tsawwassen First Nation, Canada)

Architetti : Stantec Architecture Ltd. & JPRA Architects

Developer : Ivanhoé Cambridge Inc

BEST RETAIL URBAN PROJECT

Hoog Catharijne (Utrecht, The Netherlands)

Architetti : STIR

Developer : Klépierre

BEST FUTURA SHOPPING CENTRE

Prado (Marseille, Francia)

Architetti : Benoy & Didier Rogeon Architecture

Developer : Klépierre & Montecristo Capital



CUSTOMER SERVICE EXCELLENCE AWARD

Rosario Lozano Bretone

Posizione : Sales Employee

Società : MediaMarkt Saturn Retail Group, Spagna

INDUSTRY ACHIEVEMENT

Klaus Striebich

Managing Director Leasing, ECE Projektmanagement

Germania

COMPANY EXCELLENCE PARTNER

WANDA GROUP

Cina