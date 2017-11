Un nuovo Mapic Italia solo per il food&beverage. Si terrà il 23-24 maggio 2018 al Mi-Co di Milano, in contemporanea con Mapic Italy

Dopo Mapic Italy, debutterà il prossimo anno anche Milano Mapic Food&Beverage. Sempre a Milano, e per giunta in contemporanea con l'evento principale (Mapic Italia).

Reed Midem, la società che organizza, oltre al salone principale di Cannes, gli omonimi (anzi, gli eponimi) format in Italia, Russia, Cina e India, ha annunciato oggi al Palais des Festival questa novità in linea con il tema dell'attuale edizione, ma anche con la vocazione food assunta da Milano, soprattutto a partire da Expo 2015, l'evento che ha rilanciato il tema del cibo e in particolare il suo legame con la nutrizione sostenibile.

"Per la prima volta lanciamo un evento firmato Mapic interamente dedicato a un segmento specifico, il food&beverage -commenta Nathalie Depetro, Director of Mapic-. Mapic Food & Beverage e Mapic Italy si terranno nelle stesse date e in luoghi separati ma collegati. Il dinamismo del settore F&B e ristorativo italiano renderà di attrazione internaizonale questo nuovo salone specializzato".

Mapic Food & Beverage sarà un'occasione per i retailer internazionali del settore per presentare i loro progetti a investitori e catene internazionali che vogliono espandersi nel F&B. A differenza di quanto avviene a Mapic-Cannes i retailers saranno i protagonisti degli stand.