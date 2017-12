Marlene: city sampling e colazioni per la nuova immagine del brand

Dall’Alto Adige–Südtirol alle principali piazze italiane. Nel mese di novembre il Consorzio VOG ha organizzato una intensa attività di city sampling che ha toccato 6 città, dal nord al sud Italia: Milano, Bologna, Padova, Napoli, Palermo e Torino. Per l’iniziativa sono state messe a disposizione oltre 100.000 mele. Le ragazze Marlene sono scese in campo per far gustare al pubblico la bontà delle mele altoatesine e mostrare la nuova immagine del brand: la nuova creatività “Marlene, figlia delle Alpi” illustra la storia delle mele dal bollino azzurro, una storia che affonda le radici nel cuore delle Alpi, fra le alte montagne e il caldo sole del mediterraneo.

Il Consorzio VOG ha in programma un’altra iniziativa promozionale, rivolta invece ai grossisti. All’interno dei principali mercati all’ingrosso del nord Italia e di Roma, fra le fine di novembre e il mese di dicembre ci sarà una colazione offerta da Marlene in perfetto stile altoatesino. Saranno allestiti degli stand con hostess che offriranno ai commercianti e agli esercenti un sostanzioso breakfast a base di speck, formaggio e cetrioli, una fetta di torta e il succo di mela Leni’s.

“Marlene crede molto nel contatto diretto con le persone, ecco perché abbiamo voluto organizzare queste iniziative. Grazie ai city sampling abbiamo avuto la possibilità di mostrare il nuovo look Marlene e di far conoscere e apprezzare la qualità delle nostre mele - ha dichiarato Kurt Ratschiller, responsabile marketing del Consorzio VOG. Con le colazioni invece ci siamo avvicinati al target dei grossisti, per noi molto importante. Questi eventi - ha concluso Ratschiller - sono fondamentali anche per far conoscere e apprezzare il territorio in cui le nostre mele nascono e crescono, un aspetto essenziale per la qualità del brand”.