Mars: “I 5 valori che dobbiamo raccontare meglio”

Parla il Chief marketing officer della multinazionale, Andrew Clarke, intervenuto ai Cannes Lions

Obiettivi più alti e impegnati per tutti i marchi della company, dal dolciario al petfood, che devono diventare per i consumatori sinonimo di autenticità e credibilità. Questo il futuro di Mars secondo il Chief marketing officer della multinazionale, Andrew Clarke, salito sul palco dei Cannes Lions 2017.

"Qualità, responsabilità, reciprocità, efficienza e libertà sono 5 principi che hanno da sempre contraddistinto il nostro business, ma che dobbiamo raccontare meglio", sottolinea Clarke, che rileva un calo di fiducia dei consumatori nei confronti del mondo imprenditoriale-istituzionale. Un cambiamento che, secondo il Cmo, non va tradotto in una demonizzazione del concetto di globalizzazione, quanto in un impegno per dare vita a "forme sostenibili" della stessa.

"Abbiamo un'opportunità concreta per fare la differenza in positivo. Si tratta di fare business nel modo giusto", spiega Clarke, fautore del cosiddetto evidence-based marketing, ovvero di un approccio basato su analisi e apprendimento costanti, dati e ricerche.

"Visibilità e sicurezza del brand sono una preoccupazione per tutti, non solo per Mars. Come la maggior parte di noi, per questi due aspetti mi baso sui dati dei nostri media partner, ma non sono soddisfatto nel complesso del punto a cui siamo. Credo fermamente che la crescente collaborazione con Google e Facebook sia l'unica strada per costruire un futuro di maggiore trasparenza".