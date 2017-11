Mars Italia: un esempio virtuoso di diversity in azienda

All’interno dell’azienda, che ha appena siglato il manifesto di Valore D, le donne occupano oggi il 56,7% delle posizioni manageriali, mentre il 40% del board italiano è femminile

Nove punti per un unico impegno: creare condizioni più eque per favorire la diversity e far crescere all’interno dell’azienda i talenti femminili, partendo proprio dai vertici manageriali. Questo l’impegno sottoscritto da Mars Italia con la firma del Manifesto per l’occupazione femminile promosso da Valore D, associazione di grandi imprese creata in Italia nel 2009 per sostenere la leadership femminile in azienda e contribuire alla crescita delle aziende e del Paese.

Mars Italia in realtà rispetto alla media rappresenta già un’eccellenza nel panorama italiano in termini di presenza femminile. All’interno dell’azienda le donne occupano oggi il 56,7% delle posizioni manageriali, mentre il 40% del board italiano è al femminile. Un risultato importante se confrontato con la media nazionale di donne al vertice che raggiunge appena il 29%.

"In Mars Italia consideriamo gli Associati prima di tutto come persone e crediamo fermamente che il loro benessere, la loro motivazione e il loro sviluppo siano una leva strategica chiave per conseguire risultati aziendali eccellenti. Crediamo nel talento e nell’avere le giuste opportunità per esprimerlo. Questo vale a maggior ragione per le donne, che svolgono diversi ruoli e devono confrontarsi ogni giorno con situazioni e necessità differenti. Per questo motivo, da sempre ci impegniamo per garantire loro un’efficace equilibrio tra vita lavorativa e personale - commenta Cristiana Milanesi, People and Organisation Head di Mars Italia. - Questa work-life balance è garantita, ad esempio, attraverso politiche di welfare all’avanguardia, strumenti come lo smart working in vigore ormai dal 2009: orari flessibili, lavoro da remoto, ma anche da continui investimenti in formazione e sviluppo manageriale per poter accelerare il talento presente nella nostra organizzazione".

Da oltre 10 anni, inoltre, Mars Italia è tra i migliori posti di lavoro in Italia secondo la classifica del Great Place to Work; da 7 anni è al il 1° posto tra le aziende del Largo Consumo e nel 2017 è stata anche scelta come uno dei migliori 10 Best Workplaces for Millennials.

Anche a livello globale Mars incoraggia le donne a rivestire ruoli chiave nell’organizzazione aziendale attraverso strumenti e attività che possano migliorare la loro performance, agevolare la loro crescita e la conciliazione degli impegni professionali e personali.

La crescita della quota femminile è sostenuta ad esempio attraverso reti di contatto e confronto come il Women of Mars Associate Networks e il Women in Sales Leadership, all’interno delle quali viene valorizzata la prospettiva nuova e unica portata da ogni Associata, contribuendo a creare un ambiente di lavoro dinamico e stimolante.

Inoltre, Mars Incorporated è rientrata per il sesto anno consecutivo nella classifica del World’s Best Workplaces con un significativo 4° posto e in Europa ha guadagnato la medaglia d’oro come l’azienda con il miglior ambiente di lavoro.