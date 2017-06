Martini nel nuovo spot è gioioso, vintage e chic

In onda sui social con il supporto degli influencer e in tv dal 18 giugno

Si intitola Play with Time e rimanda a un'atmosfera italiana dal fascino rétro, fatta di vita dolce e convivialità borghese. Questo il nuovo spot lanciato da Martini per l'estate, che non a caso è ambientato a Roma e non a caso ha come direttore della fotografia Luca Bigazzi, che ha collaborato con Paolo Sorrentino anche nel film La Grande Bellezza.

A contribuire al sapore cinematografico dell'adv la regia dell'hollywoodiana Autumn De Wilde e la musica di Paolo Conte. La pubblicità è in onda in tv nella versione short per un breve periodo: dal 18 al 25 giugno, mentre si punta di più sulla diffusione online, sui social e sulla collaborazione con gli influencer.

Il brand spinge così sull'occasione di consumo giovane, estiva e in linea con il trend mixologist. La proposta è in particolare il Martini & Tonic, drink che si vuole trasformare in cult.