Mastercard: Michele Centemero è il nuovo country manager Italia

Mastercard annuncia la nomina di Michele Centemero a country manager per l’Italia.

Nato a Monza nel 1972 e laureato in Bocconi, il manager è in Mastercard dal 2008 e ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel corso degli anni. Dal 2016 ad oggi Michele Centemero ha ricoperto la carica internazionale di vice president, head of Business Development Continental Europe di Mastercard Payment Gateway Services (MPGS); in questo ruolo è stato responsabile della crescita del business MPGS in Europa Occidentale (Italia e Grecia inclusa) e presso gli High Growth Emerging Market, supportando i mercati a diversificare ed incrementare il business e-commerce e a rendere i pagamenti sicuri, semplici ed intelligenti.

Dal 2010 al 2016 Michele Centemero è stato VP, account leader di Mastercard, con responsabilità di uno fra i più grandi clienti di Mastercard, Unicredit Group, gestendo la relazione con gli headquarter italiani e supportando gli account manager negli altri 17 mercati in cui la Banca è presente. In precedenza dal 2005 al 2008 il manager ha lavorato presso PMI Mortgage Insurance ricoprendo la carica di head of Sales & Marketing, con responsabilità di sviluppo del business della filiale italiana. Dal 1999 al 2005 Michele Centemero ha lavorato in Reuters Italia (Gruppo Thomson Reuters PLC).