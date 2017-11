I negozi (oltre 400) presenti nei 24 Designer Outlet McArthurGlen prevedono una crescita dobule-digit delle vendite (+12,5%), raggiungendo 4,5 miliardi di euro. Il 2017 è stato un anno record per McArthurGlen anche sotto il profilo dei nuovi contratti e dei nuovi marchi inseriti nei suoi centri

McArthurGlen (Mag) non abbisogna di prologhi e prolegomeni: è il marchio più famoso in Europa nel settore dei Factory Outlet Centre, anche se il concept Mag è meglio e più modernamente definibile come Designer Outlet Centre: dal Mapic a Cannes, l'azienda capitanata da Julia Calabrese, comunica che le vendite realizzate in tutti i negozi all'interno dei 24 centri McArthurGlen segnano nel 2017 una crescita dobule-digit del +12,5%, raggiungendo 4,5 miliardi di euro. Nel 2016 l'aumento è stato del 13% per una cifra pari a 4 miliardi di euro.

Julia Calabrese, Ceo di McArthurGlen fa il punto: "Negli ultimi 12 mesi, forti del nostro programma d'espansione trainato da nuovi progetti e acquisizioni, abbiamo aggiunto 85.000 mq di nuovi spazi outlet in destinazioni turistiche e bacini di utenza di primaria importanza, portando la nostra attrazione complessiva a 160 milioni di consumatori in un raggio di 90 minuti d'auto. McArthurGlen offre al pubblico 400 punti di vendita, 100 nuovi brand, con un'affluenza di 90 milioni di visite, e la creazione di quasi 3.000 nuovi posti di lavoro, che portano il totale dei nostri dipendenti a superare la soglia dei 30.000 addetti".

Oltre 500 contratti negli ultimi 12 mesi

Con un portfolio mondiale di 3.000 negozi, il Gruppo ha siglato oltre 500 contratti di leasing negli ultimi 12 mesi. Adrian Nelson, Leasing e Brand Development Director del Gruppo McArthurGlen, commenta: "Il 2017 è stato un anno record per il numero di marchi di lusso, premium e lifestyle che hanno deciso per la prima volta di collaborare con i nostri Designer Outlet. L'offerta retail si è così ulteriormente arricchita di 100 nuove griffe, come Longchamp e Montblanc a Roermond, Hotel Chocolat a Cheshire Oaks e Mr&Mrs a Serravalle Scrivia".

Nel 2017 (aprile), Mag ha inaugurato Designer Outlet Provence, il suo primo designer outlet nel sud della Francia, che prevede di attirare quasi 2 milioni di visitatori entro fine anno. In questo nuovo centro da 120 milioni di euro d'investimento apre a novembre 2017 un grande magazzino Printemps, cosa abbastanza insolita, per non dire rara, nei Foc di prima e persino ultima generazione.

McArthurGlen ha anche finalizzato l'acquisizione del Rosada Fashion Outlet nei Paesi Bassi, dotato di un bacino di utenza di 19,8 milioni di persone entro 90 minuti, tra i più grandi del portfolio di McArthurGlen.

Quattro dei centri di maggior successo della società, i Designer Outlet italiani di Serravalle e Noventa, Roermond nei Paesi Bassi e Parndorf in Austria, hanno inaugurato nuovi spazi.

Nel 2018 una ventina di nuovi concetti nel F&B

McArthurGlen ha rivisto la propria offerta nella ristorazione, in linea con le tendenze del mercato che richiedono una necessaria presenza del food anche negli outlet, storicamente sprovvisti o poveri di offerta ristorativa strutturata e integrata.

Per questo ha nominato Michiel Reuvers nuovo direttore Hospitality. "Sviluppando un mix bilanciato di marchi F&B di caratura internazionale e rinomati operatori locali, abbiamo incrementato del 15% le vendite like-for-like della ristorazione -precisa Reuvers-. Per il prossimo anno è prevista l'aggiunta di 20 nuovi concetti di ristorazione per migliorare la nostra offerta e l'esperienza cliente".

Il potenziamento delle aree e dell'offerta F&B rientra nel più ampio capitolo del turismo che resta fattore chiave per un operatore come McArthurGlen. Negli ultimi 12 mesi, le vendite tax free sono cresciute del 13%, con incremento della spesa internazionale like-for-like del 50% in tre anni.

I consumatori provenienti da Cina, Russia e Corea del Sud rimangono i mercati principali, con oltre il 50% di tutte le vendite esenti da imposte e una spesa in media 6 volte superiore a quella degli altri clienti.

Nuovi progetti: da Malaga a Remsheid

"Siamo sulla buona strada per portare la Gla a quota 900.000 mq entro i prossimi tre anni -commenta Mike Natas, Joint Managing Director of Development di McArthurGlen- rafforzando la nostra posizione leader sul mercato in Europa. Facendo leva su un anno di espansione record, lo sviluppo futuro prevede circa 150.000 mq di nuovi spazi retail in 6 location strategiche, con quasi 700 nuovi negozi che si aggiungeranno al nostro portfolio".

I principali progetti includono:

- Designer Outlet Malaga (apertura prevista nell'autunno 2018) sarà il primo designer outlet della Spagna meridionale: segna l'entrata del Gruppo nel mercato spagnolo. Sviluppato in collaborazione con Sonae Sierra, il nuovo centro da 115 milioni di euro sarà realizzato in due fasi, per un totale di 30.000 mq di Gla e 4.350 posti macchina;

- fase II del Designer Outlet Vancouver Airport (in apertura per primavera 2019), frutto della collaborazione tra McArthurGlen e l'autorità aeroportuale di Vancouver: la fase II porterà dentro il centro 40 nuovi punti di vendita, con Gla che salirà a 29.700 mq;

- fase II Designer Outlet Ashford (autunno 2019) con 35 nuove unità fra negozi, bar e ristoranti, e 1.200 posti auto, caratterizzato da un esclusivo tetto a tenda progettato da Sir Richard Rogers, per una Gla totale di 26.300 mq;

-il Designer Outlet Remscheid (inaugurazione prevista per il 2020) porterà il portfolio di McArthurGlen a un totale di 26 centri Con investimento di 165 milioni di euro, il nuovo Designer Outlet (27.000 mq di Gla e 2.500 posti auto) servirà un bacino di utenza di 21 milioni di persone in un raggio di 90 minuti.