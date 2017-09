McDonald’s lancia la consegna a domicilio con McDelilvery

Per promuovere il servizio, per ora attivo solo in alcune città, tre pensiline Atm di Milano si sono trasformate in "menù digitali" e in luogo di consegna entro 5 minuti dall'ordine

Da oggi McDonald's arriva ufficialmente nelle case italiane con McDelivery, il nuovo servizio di consegna lanciato dalla catena di fast food con una campagna di comunicazione firmata Leo Burnett. Per la promozione della nova opzione tre pensiline dell'Atm di Milano sono state brandizzate e trasformate in "menù digitali" con schermo touch.

I consumatori hanno così potuto ordinare il loro menù alla fermata del tram e riceverlo direttamente sul luogo durante l'attesa, con consegna entro 5 minuti dal punto di vendita più vicino. Sviluppata per la comunicazione di McDelivery, che per ora è attivo solo in alcune città italiane, anche una campagna digital e un piano editoriale su Facebook ed Instagram.

L'intero servizio funziona attraverso smartphone con l'app (o sito) di Glovo, che è anche responsabile delle consegne.