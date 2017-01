Mdd. Parola d’ordine: Premium

Le nuove richieste dei consumatori si trasferiscono nei dialoghi tra buyer e copacker in occasione di Marca 2017 (da Mark Up n. 255)

Il 18 e 19 gennaio si terrà Marca by BolognaFiere, Private Label Conference and Exhibition. L’evento annuncia ed evidenzia i grandi temi su cui la marca del distributore si confronterà lungo il corso dell’anno. Tra tutti, spicca il nuovo focus verso cui le insegne si stanno indirizzando: i prodotti premium. “Il fenomeno è interessante -spiega Pierfrancesco Pighetti, exhibition manager di BolognaFiere -il prodotto da primo prezzo è stato fortemente ridimensionato. Il prodotto classico a marchio dell’insegna è ancora centrale. Si registra la forte avanzata del segmento premium, ovvero quello dei prodotti dell’enogastronomia locale, delle Dop, dell’alta gamma, dei free from, dei prodotti biologici, senza glutine e così via. Referenze del genere consentono all’insegna di comunicare un’attenzione sensibile ai valori che, oggi, i consumatori considerano essenziali, quali il rispetto dell’ambiente, l’ambito salutistico, il benessere psicofisico”. Va ricordato a questo proposito che, secondo i dati Iri, negli ultimi 12 mesi (dati al luglio scorso) l’assortimento della Mdd è aumentato e le crescite più significative si sono riscontrate proprio nei comparti premium (+11,6%) e bio (+9,5%). “Mentre un tempo -spiega Pighetti- il processo di scelta era monodirezionale, oggi i buyer possono consultare gli espositori interessati al colloquio e gli espositori possono conoscere i buyer in visita con un’approvazione dell’incontro che dev’essere confermata da entrambe le parti. Questo consente di organizzare appuntamenti mirati, per la massima soddisfazione reciproca. Si osserva però il forte desiderio di anonimato che caratterizza molti buyer esteri che preferiscono poter visitare la manifestazione senza ufficializzare la loro presenza”.

Il Nord Europa ci guarda. Forte è l’attenzione di Marca anche al tema dell’internazionalizzazione: a ogni edizione, la presenza dei buyer esteri si fa più importante. “Paesi che guardano con interesse ai copacker italiani sono Germania, Francia, Gran Bretagna, Olanda, ma non mancano richieste da parte delle aree extra europee tra cui spiccano gli Stati Uniti. L’internazionalizzazione della manifestazione è importante: entrando a Marca, sembrerà davvero di visitare un altro Paese”.