Guido Monferrini è il nuovo Ceo di Media World (MW) Italia. Monferrini riceve il testimone da Joachim Rösges, nell'ambito di un rinnovo del top management di MW

Guido Monferrini è stato nominato Ceo (Chief executive officer) per l’Italia. Succede a Joachim Rösges, che ha ricoperto la stessa carica dal 2013 e ha lasciato l’incarico e l'azienda in termini amichevoli con un ringraziamento da parte della società "per i risultati ottenuti e per la sua amicizia, augurandogli tutto il meglio".

Monferrini ha molta esperienza nel retail europeo, anche al di fuori dell'ambito "consumer electronics", ed è già stato membro del management team di MediaWorld nel 2015 e nel 2016.

Mario de Pilla, Coo (Chief operating officer) di MediaWorld, è tornato in MediaMarktSaturn Germania. Luca Bradaschia, fino ad ora Regional Manager MediaMarkt Spagna, assumerà prossimamente il ruolo di Coo di MediaWorld.

Marco Mazzanti, Chief procurement officer (Cpo), Christian Jurisch, Chief Financial Officer (Cfo) e Giuseppe Cunetta, Chief digital officer (Cdo) completano il management team italiano di MediaWorld.