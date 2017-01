Megamark acquisisce la startup Bauzaar

L’azienda distributiva scommette sulla piattaforma eCommerce creata da Domenico Gimeli e Matteo Valente, specializzata nella vendita online degi animali domestici

La startup Bauzaar, che ha sviluppato una piattaforma eCommerce per la vendita di prodotti per animali domestici, viene acquisita in parte dal Gruppo Megamark. Il gruppo distributivo si è assicurato il 42% delle azioni. L’operazione arriva a due anni di distanza dall'ingresso in società del fondo di venture capital P101 e di altri quattro co-investitori (Club Italia Investimenti, Club Digitale, Boox ed H Farm). L’azienda distributiva scommette dunque sulla giovane azienda creata da Domenico Gimeli e Matteo Valente che rimarranno comunque nella compagine proprietaria e alla guida operativa della società.

“L'operazione - si legge in una nota diffusa da P101 - si inquadra in un piano di crescita del Gruppo Megamark nel settore delle vendite online di prodotti per animali domestici, punta all'ammodernamento dei processi di vendita all'interno dei supermercati e guarda all'integrazione dei canali digitali di Bauzaar con quelli offline”.