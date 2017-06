Mercati & Tradizioni: quattro referenze con bollino blu MSC

L’azienda veronese Mercati & Tradizioni guarda al futuro degli oceani: il gruppo veronese si è infatti fregiato del marchio MSC (Marine Stewardship Council), il bollino blu che certifica i prodotti ittici provenienti da pesca sostenibile. La società di Vallese di Oppeano (Verona), unico distributore italiano del prestigioso marchio spagnolo Palacio de Oriente, ha scelto ancora nel 2016 di sposare la filosofia dello standard internazionale MSC, che è basata sulla salvaguardia degli oceani e delle risorse ittiche. Un’attenzione nei confronti della tutela dell’ambiente e degli habitat marini, ma anche degli stessi consumatori i quali, grazie ai loro acquisti consapevoli, possono contribuire a salvaguardare la salute dei mari.

Nel 2016 ha immesso sul mercato due referenze certificate e sostenibili che riportano il marchio blu MSC sulle etichette: i Filetti di Acciughe del Cantabrico in olio di oliva, lavorate a mano, in scatola da 48 grammi e in vasetto di vetro da 100 grammi.

A febbraio di quest’anno l’azienda scaligera ha scelto di completare la linea aggiungendo sullo scaffale altre due referenze, già disponibili nella rete dei punti vendita IperCarrefour Italia: i Filetti di Tonno Pinna Gialla, esaltati da olio di oliva, in vasetto da 150 grammi e il Tonno in trancio Pinna Gialla in confezione da due scatole di 80 grammi ciascuna.

Ad oggi sono quattro le referenze Palacio de Oriente che riportano in etichetta l’autorevole certificazione MSC e i consumatori possono essere certi della tracciabilità di tali prodotti e che il viaggio, dal mare al piatto, è stato attentamente controllato.