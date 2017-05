i Commissari Straordinari di Mercatone Uno hanno deciso di estendere il termine per la presentazione delle offerte vincolanti dal 17 maggio 2017 al 16 giugno 2017.

I Commissari Straordinari di Mercatone Uno, Stefano Coen (a sinistra nella foto principale), Ermanno Sgaravato (dx) e Vincenzo Tassinari (al centro), rendono noto che hanno ricevuto specifiche istanze, dai vari partecipanti alla gara in corso, di poter disporre di maggiori tempi rispetto a quanto previsto per poter formulare le loro offerte. Per permettere quindi una più ampia partecipazione i Commissari hanno deciso di estendere il termine per la presentazione delle offerte vincolanti dal 17 maggio 2017 al 16 giugno 2017.

Di tale decisione hanno provveduto a dare tempestiva notizia al Ministero dello Sviluppo Economico e al Comitato di Sorveglianza.

Mercatone Uno, catena della distribuzione italiana specializzata nell'arredamento per la casa, , guidata dal 2014 da Gaetano Gasperini, è stata profondamente rinnovata nel corso della gestione straordinaria. Oggi ha una fatturato di 334 milioni di euro, con 59 punti di vendita attivi (su un totale di 78 esercizi al dettaglio) e 3.400 dipendenti.