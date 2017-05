Pierluigi Bernasconi, fondatore di Mediamarket (Media World) di cui è stato amministratore delegato, sarà il nuovo ad di Mondadori Retail

Dal 5 giugno di quest'anno Pierluigi Bernasconi è il nuovo amministratore delegato di Mondadori Retail S.p.A., società che gestisce una rete di oltre 600 punti di vendita, fra megastore, bookstore, point e club. Mondadori Retail copre quattro canali di vendita: gestione diretta, franchising, web e bookclub.

Nato a Milano nel 1954, Bernasconi fonda nel 1989 Mediamarket S.p.A., la catena di elettronica di consumo che in Italia opera con le insegne Media World, Saturn e Media World Compra On Line. Di Mediamarket diventa amministratore delegato nel 1991 e inaugura il primo punto di vendita Media World in Italia, a Curno (Bg).

Prima di fondare Media World, Bernasconi aveva maturato un'esperienza decennale in Hitachi con responsabilità crescenti fino alla direzione della divisione audio-video.

Dal 2013 al 2015 è stato amministratore delegato di Mercatone Uno. Nel 2016 assume la carica di presidente e amministratore di B-Retail, società di consulenza strategica nel settore distribuzione. È stato, successivamente, vice presidente di Iper Montebello S.p.A., la società che gestisce Iper La grande I. Dal 2016 è membro del Consiglio di amministrazione di ePrice.

Nel 2010 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro.