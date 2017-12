Mondadori Store partner di Jova Pop Shop

Per Jova Pop Shop Mondadori Store ha curato tutti gli aspetti di retail operation, dalla selezione del personale alle vendite, dalla gestione dell’assortimento all’esposizione

Universal Music sceglie Mondadori Store come partner commerciale di Jova Pop Shop, il temporary store di Jovanotti che aprirà a mezzanotte del 30 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano in occasione dell’uscita del nuovo album e del libro dell’artista. Sarà aperto fino all’11 dicembre, dalle ore 11 alle ore 21. Il nome nasce in onore al Pop Shop aperto da Keith Haring a New York negli anni ottanta.

All’interno dello store saranno in vendita il cd, il vinile e la musicassetta di Oh, Vita!, il libro SBAM! (Mondadori) e il merchandising ufficiale. Un’area è dedicata a pezzi speciali in edizione limitata come t-shirt, felpe, calze, cappellini, zaini, il cui incasso sarà devoluto a quattro associazioni benefiche. Lo spazio è concepito anche come luogo di ritrovo: ogni giorno sono previsti live set, incontri, reading letterari ed esibizioni a sorpresa che verranno annunciate poche ore prima sui canali social di Jovanotti e trasmesse in diretta sulla pagina Facebook e sulla Jova Tv.