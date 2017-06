Motta per Girella punta sulla creatività dal basso

Dopo l’esordio nel 2016 con il progetto Gira meglio con Girella!, Motta rilancia la

collaborazione con Userfarm, realtà di curated video crowdsourcing con oltre 120.000

videomaker da 140 Paesi. Lo scopo è dare vita a nuovi contenuti creativi per il prodotto, grazie alla freschezza di idee provenienti dal basso e dall'esterno.

Il progetto parte con la call to action Pronti, Girella, Via!, che invita a raccontare in modo brillante, originale e giocoso la personalità della merendina attraverso un video di massimo 15 secondi. La scadenza per la consegna dei filmati è fissata per il 3 luglio.

Seguirà successivamente una fase di votazione in rete che supporterà la selezione, da parte dell’azienda, dei vincitori. In palio premi in denaro per i primi classificati, per un totale di 15mila euro.