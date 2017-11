Nasce il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo

È ufficialmente costituito dal 18 ottobre scorso il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo, con sede ad Asti. La nuova identità associativa nasce dalla precedente unione di distillatori nata ad Asti nel 1993 che portava il nome di Istituto Grappa Piemonte, oggi importante sodalizio che rappresenta, con le 19 aziende aderenti, la massima espressione piemontese per la produzione e il commercio della grappa in tutte le sue tipologie.

Soddisfatto il presidente del nuovo consorzio, Alessandro Soldatini: "Ce l’abbiamo fatta, dopo aver lavorato a lungo al progetto, dimostrando che uniti si vince. È con grande soddisfazione che nella circostanza ho constatato la compattezza del gruppo che rappresenta la quasi totalità di produzione della grappa in regione: tutte le distillerie che facevano parte dell’Istituto ed ora del Consorzio erano presenti all’assemblea straordinaria che ha sancito questo importante passaggio. È un’unanimità ben difficile da ottenere in un ambito fortemente concorrenziale come quello di industrie o laboratori artigianali che propongono nelle varie sfaccettature e differenziazioni lo stesso prodotto. Li unisce la convinzione di produrre tutti una grappa che, nascendo da una materia prima unica in un territorio storicamente vocato alla produzione di vini e quindi di vinacce straordinarie, debba essere giudicata nel suo insieme come un prodotto eccellente. È solo l’inizio, c’è ancora molta strada da fare, ma la nuova forma giuridica dovrebbe consentirci di ottenere più aiuti e più forza “erga omnes” per la difesa e la valorizzazione della grappa piemontese. Le sfide sono parecchie, ma siamo convinti che alla fine di questo percorso anche il consumatore, già consapevole dell’eccellenza del prodotto della nostra regione, ne percepisca l’unicità.

Il Consorzio Tutela Grappa del Piemonte e Grappa di Barolo ha in programma un'intensa attività promozionale, sviluppata attraverso degustazioni guidate e libere in diversi contesti, proponendo le grappe spesso in abbinamento con altri prodotti rappresentativi della gastronomia piemontese. Così sarà ad Alba per la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco: sabato 11 e domenica 12 novembre nel “Salotto dei Gusti e dei Profumi” di piazza Risorgimento le grappe delle 19 aziende verranno proposte al pubblico attraverso un Banco d’Assaggio, con l’abbinamento di qualità Grappa & Cioccolato e il coinvolgimento dei maestri cioccolatieri e i produttori pasticceri della provincia di Cuneo.